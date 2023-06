Im neuen Schuljahr gibt es an Grundschule Emersacker sieben Klassen

Weil die Grundschule in Emersacker wächst, ist ein weiteres Klassenzimmer nötig. Die Beschulung in Kombiklassen wird aufgegeben.

Die Schülerzahlen in der Grundschule Emersacker steigen weiter. Im kommenden Schuljahr werden in sieben Klassen voraussichtlich 137 Kinder aus den Gemeinden Emersacker und Heretsried die Schule besuchen (aktuell 125). Die Beschulung in Kombiklassen wird aufgegeben. Damit alle Kinder unterrichtet werden können, ist die Ausstattung eines weiteren Klassenzimmers nötig. Für Möbel und die IT-Ausstattung entstehen dafür Kosten für knapp 20.000 Euro. Die OGTS wird deshalb umziehen. Das Konzept der Kombiklassen läuft aus. Die Eltern seien hierüber bereits informiert. Einige Eltern bedauerten dies, die Entscheidung werde von den Eltern aber ansonsten gut angenommen, erklärte Schulleiterin Ute Fendt in der Sitzung des Schulverbands Emersacker.

Neue Angebote für die OGS Emersacker

Für die OGS wünscht sich die Schulleiterin neue Angebote. So könne sie sich das Kooperationsmodell “Sport nach 1" vorstellen, bei dem Breitensportvereine und Schule zusammenarbeiten. Auch andere Angebote im Bereich Musik oder Kunst seien denkbar, sofern es freiwillige Mitarbeiter gebe.

Jugendsozialarbeit an Schulen Mit dem Träger Frère-Roger-Kinderzentrum hat kürzlich ein Kooperationsgespräch stattgefunden. Die Zusammenarbeit sei sehr gut, sagte Schulleiterin Fendt . Wunsch sei, dass die Mitarbeiterin noch an einem zweiten Vormittag tätig sein könne. Emersackers Bürgermeister Karl-Heinz Mengele will sich nun beim Landratsamt erkundigen, ob die Zahl der geförderten Arbeitsstunden der Mitarbeiterin mit der Schülerzahl steige.

