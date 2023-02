Fischach-Elmischwang

vor 52 Min.

"Katastrophe für Fischach": Altenheim Elmischwang will Ende April schließen

Plus Das private Altenheim auf Schloss Elmischwang leidet schon lange unter Personalnot und steigenden Kosten. Nun will es schließen. Die 34 Bewohner sollen in andere Heime ziehen.

Von Angela David

Zu wenig Pflegepersonal, zu hohe Kosten und Sanierungsstau: Das private Altenheim auf Schloss Elmischwang will in wenigen Wochen schließen, die 34 Bewohnerinnen und Bewohner sollen in andere Einrichtungen umziehen. Dies gab nun die Geschäftsführung des Heims bekannt. "Mit großem Bedauern teilt das Altenheim Schloss Elmischwang mit, dass der Betrieb nach über 75 Jahren Ende April eingestellt wird", heißt es in einer Pressemitteilung. Die Nachricht erschütterte am Donnerstag die Gemeinde Fischach.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

