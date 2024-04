Fischach

vor 17 Min.

Fischach setzt bei St. Simpert niedrigere Kita-Gebühren durch

Plus Das Kita-Zentrum St. Simpert will für seine Kitas ab September höhere Gebühren erheben. Davon sind viele Kitas im Landkreis Augsburg betroffen – aber nicht in Fischach.

Von Jana Tallevi

In der Marktgemeinde Fischach werden die Kita-Gebühren zum neuen Kindergartenjahr, das im September beginnt, nicht so stark steigen, wie in vielen anderen Gemeinden im Landkreis Augsburg. Grund dafür sind Gespräche, die Bürgermeister Peter Ziegelmeier ( SPD) in den vergangenen Wochen mit dem Kita-Zentrum St. Simpert geführt hat. Über das Ergebnis hat er jetzt den Gemeinderat informiert. Statt um knapp zehn Prozent werden Fischacher Eltern ab September lediglich fünf Prozent mehr zahlen müssen.

Bereits Anfang des Jahres hatte das Kita-Zentrum St. Simpert in Augsburg die betroffenen Gemeinden in einem Brief darüber informiert, dass im September um eine Anhebung der Gebühren in Höhe von 9,5 Prozent gebeten werde. Im Landkreis Augsburg hat St. Simpert die Trägerschaft für 37 katholische Einrichtungen übernommen. Üblicherweise werden diese Anhebungen im Gemeinde- oder Stadtrat besprochen und gelten dann für sämtliche Kitas in einer Kommune, unabhängig davon, ob es sich um eine Einrichtung der Kommune, von St. Simpert oder eines anderen Trägers handelt. In Fischach gehört die Kita St. Michael zum Träger St. Simpert, St. Vitus ist in Trägerschaft der Pfarreiengemeinschaft Fischach und das Kinderhaus Fischach gehört zum Verein Wohlfühlhaus Westliche Wälder.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen