Unachtsamkeit führt zu Unfällen in Fischach und Gessertshausen

In Gessertshausen passt eine 18-Jährige beim Ausparken nicht auf und in Fischach nimmt ein 74-jähriger Mercedes-Fahrer einer jungen Frau die Vorfahrt.

Zweimal nicht aufgepasst haben eine Autofahrerin und ein Autofahrer am Mittwoch in Gessertshausen und Fischach. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

In Gessertshausen wollte um 11.20 Uhr eine 18-Jährige an der Hauptstraße rückwärts ausparken und fuhr dabei in die rechte Fahrzeugseite eines vorbeikommenden 60-Jährigen. Der Gesamtsachschaden liegt laut Polizei bei 500 Euro. In Fischach bog um 16.35 Uhr ein 74-jähriger Mercedes-Fahrer von der Buschelbergstraße nach links in die Poststraße ab und übersah eine vorfahrtsberechtigte 19-jährige VW-Fahrerin. Bei der Kollision entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 6000 Euro. (thia)