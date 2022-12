Landkreis Augsburg

12:05 Uhr

Immer mehr Bedürftige kommen: Bei den Tafeln wird das Essen knapp

Peter Reidel ist der Initiator der Tafel in Fischach. Im Moment wird es für die Einrichtung immer schwieriger, alle bedürftigen Menschen mit Essen zu versorgen.

Plus Immer mehr Menschen kommen zu den Tafeln im Landkreis Augsburg. Sie zu versorgen, wird zunehmend schwieriger. Der Initiator der Fischacher Einrichtung berichtet.

Von Josefine Wunderwald Artikel anhören Shape

Auf etwa 50 Menschen ist die Tafel in Fischach ausgelegt. Diese werden dort mit Grundnahrungsmitteln versorgt, jeden Mittwoch können sie Lebensmittel von Gemüse bis Joghurt erstehen. Das wird sich jedoch im kommenden Jahr ändern, sagt Peter Reidel, Initiator der Fischacher Tafel. „Es kommen etwa 40 bis 50 Personen hinzu, was bedeutet, dass wir ungefähr 80 bis 90 Menschen zu versorgen haben werden.“ Darüber berichtete Reidel in der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderats. Dieser Bericht sei bedeutend, meint Bürgermeister Peter Ziegelmeier: „Es ist mir sehr wichtig, dass der Gemeinderat über die aktuellen Entwicklungen der Tafel informiert ist.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen