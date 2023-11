Fischach

vor 18 Min.

Reichspogromnacht in Fischach: Ein Gendarm hielt alles fest

Plus Vor 85 Jahren wurden in Deutschland die Synagogen in der Reichspogromnacht geschändet. Auch in Fischach kam es zu Übergriffen. Jetzt gibt es neue Erkenntnisse.

Von Anna Mohl Artikel anhören Shape

Vor 85 Jahren fand die Reichspogromnacht statt. Damals wurden viele Synagogen geschändet oder zweckentfremdet. Auch in Fischach kam die Welle der Gewalt an. Schon vor der Pogromnacht soll die Stimmung in Fischach zunehmend in die Judenfeindlichkeit gekippt sein.

Dr. Franz Josef Merkl vom Archiv der Stiftung St. Johannes in Marxheim hat sich mit dem Pogrom in Fischach auseinandergesetzt. An zwei Schlüsselerlebnisse erinnert er: 1923 habe es eine erste körperliche Auseinandersetzung zwischen Juden aus Fischach und der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP) gegeben. 1933 seien die Juden von allen Ortsvereinen ausgeschlossen worden, Boykottaufrufe gegenüber jüdischen Geschäften hätten sich verstärkt. Trotzdem fühlten sich die Juden bis 1935 offenbar relativ sicher in Fischach.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen