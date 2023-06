Zeuge beobachtet von seiner Wohnung, wie sein Wagen angefahren wird

Ein 36-Jähriger beobachtet in Fischach, wie jemand gegen sein Auto fährt. Er erkennt aber nur Teile des Kennzeichens. Deshalb sucht die Polizei weitere Zeugen.

Eine Unfallflucht hat ein 36-Jähriger am Freitag in Fischach beobachten können. Der Mann hatte gegen 21 Uhr in der Augsburger Straße von seiner Wohnung aus beobachtet, wie sein Auto von einem anderen Fahrzeug angefahren und beschädigt wurde.

Allerdings konnte sich der 36-Jährige nur einen Teil des Kennzeichens merken. Eine zum Unfallzeitpunkt zufällig vor Ort befindliche Streife der Polizeiinspektion Zusmarshausen leitete umgehend entsprechende Ermittlungen ein, der Unfallverursacher aber konnte bislang noch nicht ausfindig gemacht werden.

Am Wagen des 36-Jährigen entstand laut Polizei ein Sachschaden in einer Höhe von rund 1000 Euro. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 zu melden. (thia)