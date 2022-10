Zeugen beobachten Unfallfluchten in Fischach und Diedorf

Ein Autofahrer streift in Fischach ein geparktes Fahrzeug und in Diedorf stößt eine Frau beim Ausparken gegen ein anderes Auto. Die Kennzeichen sind jedoch bekannt.

Zwei Unfallfluchten hat es in Fischach und in Diedorf gegeben. Zeugen notierten sich jedoch die Kennzeichen der Verursacher. Nun ermittelt die Polizei wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Passiert ist der erste Unfall bereits am Donnerstag. Ein Autofahrer hatte gegen 19.15 Uhr in der Augsburger Straße vor dem Reisebüro einen ordnungsgemäß geparkten Wagen gestreift. Statt sich um den Schaden zu kümmern, fuhr er einfach weiter. Die Zeugin hatte sich jedoch laut Polizei das Kennzeichen des Verursachers notiert und den Vorfall gemeldet

Zeugin fotografiert das Kennzeichen

Auf dem Bahnhofsparkplatz in Diedorf wollte am Freitag gegen 6 Uhr eine Frau einparken. Dabei touchierte sie den links neben ihr stehenden Wagen einer 33 Jahre alten Frau,. Da diese noch in ihrem Fahrzeug saß, bemerkte sie den Anstoß, stieg aus und wollte die Unfallverursacherin zur Rede stellen. Diese wiederum fuhr stattdessen wieder aus der Parklücke raus und flüchtete, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Die Geschädigte konnte jedoch das Kennzeichen der Flüchtenden fotografieren. (thia)