SV Ehingen/Ortlfingen: Sieben auf einen Streich

Plus Der SV Ehingen/Ortlfingen hat den siebten Sieg in Folge gefeiert. Wer Glückspilz und Pechvogel des Wochenendes war.

BESTE TORSCHÜTZEN

Marco Spengler vom SV Ottmarshausen war fünf Mal erfolgreich. Dreifach netzten Edrisa Jaiteh (SpVgg Auerbach-Streitheim), Julien Jaremkow (SV Achsheim) und Simon Widmann (SV Biberbach II) ein. Doppelt trafen Luca Jaskolka ( TSV Zusmarshausen), Gabriel Streil, Johannes Kraft (SV Grün-Weiß Baiershofen), Samuel Gressmann ( SSV Margertshausen), Marco Baur (SV Gablingen), Noah Liepert (TSV Welden), Felix Schluchter (FC Emersacker), Florian Kamissek (TSV Lützelburg), Dino Rekanovic ( TSV Gersthofen II), Dennis Müller (SV Bonstetten), Erik Elze (TSV Zusmarshausen II), Jürgen Zeller (TSV Dinkelscherben II), Daniel Kränzle (SG Zusamzell/Reutern), Simon Bleimeir (TSV Ellgau), Alexander Scheurer (SpVgg Auerbach II) und Michael Luxemburger (BSC Heretsried).