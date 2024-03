TSV Gersthofen: Völlig losgelöst

Wie der TSV Gersthofen den TSV Rain II eiskalt abserviert. Pleiten für TSV Meitingen und FC Horgau.

Gleich viermal konnte Stadionsprecher Sami Babovic "Major Tom", die neue Torhymne der Fußball-Nationalmannschaft, abspielen. "Völlig losgelöst", präsentierte sich der TSV Gersthofen nämlich beim 4:0-Heimsieg gegen den abstiegsbedrohten TSV Rain II. Admir Omerbegovic mit zwei Treffern in der ersten und Fabian mit Bühler mit zwei Buden in der zweiten Halbzeit teilten sich die Torausbeute. Gegen die harmlosen Gäste waren noch etliche Treffer mehr drin gewesen.

Lag beim 3:1 gegen den VfR Neuburg am vergangenen Freitag noch ein Hauch von Frühling in der Luft, servierten die Ballonstädter diesmal bei kühlen Temperaturen den Gegner eiskalt ab. Gersthofen startet furios. Schon nach zehn Minuten durfte "Major Tom" zum ersten Mal durchstarten. Nahezu ungestört durften Adnan Muminovic und Jermaine Meilinger, der kurz zuvor noch knapp vorbei geschossen hatte, das frühe 1:0 vorbereiten. Der mutterseelenallein im Strafraum auftauchende Admir Omerbegovic netzte eiskalt ein (10.). Nach einer halben Stunde war das Feuerwerk der Hausherren dann abgebrannt. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit vertändelten die Gäste dann den Ball, Robin Widmann roch den Braten und legte für Omerbegovic auf, der souverän zum 2:0 einschoss (45.+3).

Auch nach dem Wechsel spielte nur der TSV Gersthofen. Fabian Bühler erhöhte mit einem an ihm selbst verursachten Foulelfmeter auf 2:0 (54.) und traf in der 69. Minute mit einem herrlichen Schlenzer zum 4:0. "Völlig losgelöst", lief in der Dauerschleife. Der Torschütze feierte mit einem Salto. Erst in der 80. Minute wurde Torhüter Michal Potnar das erste Mal gefordert, als er Robin Spieler den Ball vom Fuß pflückte.

Torhüter Felix Häberl und Philipp Mayer mussten sich mit dem FC Horgau dem FC Gundelfingen II mit 0:1 geschlagen geben. Foto: Marcus Merk

Der TSV Gersthofen nimmt also am Ostermontag im Derby beim TSV Meitingen die Favoritenrolle ein, denn die Lechtaler verloren beim VfR Neuburg das dritte Spiel in Folge. 3:1 stand es am Ende für die Gastgeber. Matthias Heckel hatte nach einer Stunde den Anschlusstreffer zum 2:1 erzielt. Auch der FC Horgau ging leer aus. Gegen den FC Gundelfingen II gab es eine bittere 0:1-Heimniederlage.