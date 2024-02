Auto fährt bei Gablingen gegen Lastwagen

Eine Autofahrerin übersieht beim Abbiegen einen Lastwagen und es kommt zum Zusammenstoß. Verletzt wird dabei niemand.

Zu einem Unfall mit Sachschaden ist es am Donnerstag gegen 13 Uhr bei Gablingen gekommen. Wie die Polizei berichtet, wollte eine 51-Jährige mit ihrem Auto nach links in die Kreisstraße A8 einbiegen. Dabei übersah sie offenbar einen Lastwagen, der in Richtung Osten unterwegs war. So kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde dabei niemand. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt etwa 5300 Euro. (kinp)