Gablinger Gemeinderäte steigen auf Leitungswasser um

Plus Im Gablinger Rathaus gibt es von nun an nur noch Leitungswasser zu trinken. Warum sich gerade im Landkreis Augsburg so ein Entschluss anbietet.

Von Katrin Reif

Große Sitzungssäle sehen meistens ähnlich aus: In der Mitte steht eine lange Tafel, irgendwo ein Beamer und an jedem Platz Wasserflaschen, Schorle… Auch in Gablingen sitzen die Gemeinderäte oft über mehrere Stunden zusammen - und da bekommt man natürlich Durst. In Zukunft wird sich hier jedoch ein neues Bild ergeben. Bis auf ein paar kleine Säfte zum Mischen wird es hier keine Flaschen mehr geben.

"Es gab tatsächlich keinerlei Diskussion”, erzählt Bürgermeisterin Karina Ruf. Sie habe die Umstellung auf Leitungswasser im Gemeinderat vorgeschlagen und alle hätten auf Anhieb zustimmend genickt. Dafür gibt es vom Verein A Tip:Tap nun die Auszeichnung “Leitungswasserfreundliches Rathaus”, damit sind die Gablinger im Landkreis nun die Ersten "Umsteiger".

