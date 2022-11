Gersthofen

Aus einer Straßenbahn für Gersthofen wird so schnell nichts

Plus Eine Sperrung der Gersthofer Bahnhofstraße für ein neues grünes Herz der Stadt funktioniert. Von ihren Straßenbahnplänen bis Augsburg rückt die Stadt vorerst ab.

Von Gerald Lindner

Ein "Grünes Herz" soll das Gersthofer Stadtzentrum künftig erhalten. Die Bahnhofstraße - bisher Hauptverkehrsachse in Ost-West-Richtung - wird dann auf Höhe des Rathausplatzes gesperrt -so der Plan. Doch wohin mit dem Verkehr? Bei einer Sondersitzung des Stadtrats wurde am Dienstagabend der erste Entwurf des Mobilitätskonzepts für die gesamte Stadt vorgestellt. Die Verkehrsplaner kommen zu der Erkenntnis, dass die Sperrung funktionieren kann. Doch aus einer Straßenbahnverbindung nach Gersthofen wird bis auf Weiteres nichts.

