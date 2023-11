Gersthofen

Auto angefahren: Verursacher fährt einfach weiter

Ein flüchtiger Unfallfahrer hat ein Auto in der Ziegeleistraße in Gersthofen erheblich beschädigt.

In der Ziegeleistraße in Gersthofen entstand an einem Wagen dabei hoher Sachschaden. Nun sucht die Polizei nach dem flüchtigen Unfallfahrer.

