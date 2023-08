Autofahrer soll Hergang von Unfall erklären

Polizei sucht nach einem bestimmten Zeugen, der einen Unfall am Donnerstagnachmittag miterlebt hat.

Gegen 14.10 Uhr kam es am Donnerstag zum Zusammenstoß zwischen einer Autofahrerin und einem Kradfahrer. Der 22-jährige Kradfahrer wollte, so seine Angaben, von der Ludwig-Hermann-Str. nach rechts in die Dr.-Muser-Staße in Gersthofen einfahren. Gleichzeitig wollte eine 24-jährige Autofahrerin von der Ludwig-Hermann-Str. nach links in dieselbe Straße einbiegen. Während der Abbiegevorgänge stand ein weiterer Pkw-Fahrer an der Ludwig-Hermann-Str., an welchem der Kradfahrer rechts vorbeigefahren sein soll. Beim Zusammenprall beider Fahrzeuge entstand ein Gesamtschaden von ca. 8.000 Euro. Nun sucht die Polizei Gersthofen Zeugen, vor allem den Pkw-Lenker, der an der Ludwig-Hermann-Str. Ecke Dr.-Muser-Str. stand. Er muss den Unfall hautnah mitverfolgt haben. Hinweise werden unter der Tel.-Nr. 0821/323-1810 erbeten. (AZ)