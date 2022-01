Autofahrerin in Gersthofen ist zu betrunken für Alkoholtest

Eine Zeugin beobachtet, wie eine Autofahrerin in Gersthofen einen Unfall baut. Die ist offenbar so betrunken, dass die Polizei keinen Alkoholtest mehr durchführen kann.

Völlig betrunken setzte sich offenbar eine Frau in Gersthofen hinters Steuer. Laut Polizei beobachtete eine Zeugin, wie die Autofahrerin am Mittwoch gegen 23 Uhr in der Ziegeleistraße gegen einen Poller fuhr. Sie rief die Polizei. Die stellte bei der Kontrolle der Autofahrerin fest, dass diese stark nach Alkohol roch. Der Verdacht bestätigte sich.

Die Frau war laut Polizei so sehr alkoholisiert, dass ein Alkoholtest nicht mehr möglich war. Bei der 36-jährigen Frau wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Der Gesamtschaden belaufe sich auf circa 550 Euro, teilt die Polizei mit. (kinp)