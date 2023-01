Autos stoßen zusammen: Eine Fahrerin leicht verletzt

Politei Gersthofen meldet Unfall in der Hirblinger Straße

Ein Fall für den Abschleppdienst waren zwei Autos nach einem Zusammenstoß am Freitagnachmittag in Gersthofen. Laut Polizei befuhr eine 55-Jährige mit ihrem Pkw die Hirblinger Straße in nördlicher Richtung. An der Einmündung zur bevorrechtigten Nürnberger Straße übersah sie das Fahrzeug einer 42-Jährigen, welches in östlicher Richtung unterwegs war. Bei der Kollision der Fahrzeuge im Einmündungsbereich wurde die 55-Jährige leicht verletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 28.000 Euro. (AZ)