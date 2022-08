Mann baut Unfall und haut ab - er hat 1,9 Promille

Ein 43-Jähriger fährt mit seinem Auto gegen einen geparkten Wagen in Gersthofen und flüchtet. Weshalb der Mann sich vermutlich aus dem Staub machte, wird schnell klar.

Ein Betrunkener ist mit seinem Auto gegen einen in Gersthofen geparkten Wagen gefahren und geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 43-Jähriger am Sonntag gegen 20 Uhr mit seinem Fahrzeug gegen ein im Bereich Eschenweg/Laubenweg geparkten Wagen. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher laut Polizei davon. Ein Zeuge beobachte den Vorfall. Er meldete den Unfall der Polizei, die den 43-Jährigen in seiner Wohnung ausfindig machen konnte.

Weshalb der Mann vermutlich nach dem Unfall flüchtete, wurde schnell klar: Ein Alkoholtest habe den Wert von 1,9 Promille ergeben, berichtet die Polizei. Der 43-Jährige musste seinen Führerschein abgeben. (kinp)