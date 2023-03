Die Freundschaft des kleinen Gersthofen zum großen Kenia - wie es dazu kam

Die Freundschaft zwischen der schwäbischen Kleinstadt Gersthofen und Kenia blüht seit Jahren. Begonnen hat alles mit einem Feuerwehrauto.

Seit vielen Jahren ist die Stadt Gersthofen eng mit der kenianischen Provinz Baringo County verbunden und arbeitet gemeinsam mit dem Verein ProKapsogo an Projekten im Bereich berufliche Bildung, Wasserversorgung und erneuerbare Energien. Zurzeit ist wieder eine Delegation aus dem afrikanischen Land zu Gast. Diesmal ist sogar der Bildungsminister Ezekiel Machogu mit von der Partie. Dabei fing alles mit einem Feuerwehrauto an.

2013, ganz am Anfang der Freundschaft zwischen Gershtofen und Baringo: Der Gouverneur der Proviz Baringo in Kenia, Gouverneur Benjamin Chesire (sitzend) trug sich ins Goldene Buch der Stadt Gersthofen ein. Georg Aman, Heinz Rehberger, Dolmetscher Joshua Kandie und Bürgermeister Jürgen Schantin (von links) sahen zu. Foto: Gerald Lindner

Ziemlich genau seit zehn Jahren hat die Stadt Gersthofen Kontakt zum Distrikt Baringo County, einer der ärmsten Regionen in Kenia. Als die Gersthofer Feuerwehr ein voll funktionsfähiges Feuerwehr-Löschfahrzeug im Jahr 2013 wegen der strengen deutschen Brandschutzrichtlinien ausmustern musste, kam der Kontakt mit Klaus Schwenk, dem Wirt der Augsburger Zoogaststätte und seit 2008 Gründer der privaten Hilfsinitiative PoKapsogo, zustande. Die damaligen Feuerwehr-Senioren und inzwischen verstorbenen Gersthofer Heinz Rehberger und Georg Aman ließen nach der Lieferung des Löschfahrzeugs den Kontakt zu Schwenk und Kenia nicht abreißen und holten auch den damaligen Bürgermeister Jürgen Schantin mit ins Boot.

Gersthofen bekommt gute Kontakte zur kenianischen Regierung

Weil Klaus Schwenk mit dem kenianischen Politiker Joshua Kandie seit dessen Wirtschaftsstudium in Augsburg befreundet ist, ergaben sich schnell gute Kontakte zur Regionalregierung, aber auch zur damals noch jungen kenianischen Staatsregierung. Diese schickte mehrfach Beamte aus der Verwaltung nach Gersthofen, damit diese dort Einblick in unsere demokratischen Strukturen bekommen konnten. Daraus wurde das Programm "Train the Trainer" Kenianische Gäste: In Zusammenarbeit mit der Handwerkskammer bildeten Handwerker in Baringo County Einwohner aus, die wiederum ihre neu erworbenen Fähigkeiten an ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger weitergeben sollen - ganz im Sinne einer "Hilfe zur Selbsthilfe". So entstanden Projekte zur Wasserversorgung über Pumpen und Tanks und deren fachgerechte Montage und Installation.

ProKapsogo und die Stadt Gersthofen unterstützen die Modernisierungsarbeiten der Deafblind School in Baringo County. Foto: Kai Schwarz/stadt Gersthofen

Auch Jürgen Schantins Bürgermeister-Nachfolger Michael Wörle behielt die Kontakte bei und intensivierte sie bis zur heutigen Freundschaft. So wurde unter anderem gemeinsam mit ProKapsogo eine Schule in der Stadt Kabernet errichtet, eine Schule für Hör- und Sehbehinderte saniert und mit solarbetriebener Wasserversorgung ausgestattet. Weiter wurden ein Krankenhaus gebaut und Zisternen gestiftet und nach Baringo gebracht sowie Brunnen gegraben. Kindergartenmöbel aus Aystetten und das Mobiliar der alten Gersthofer Mittelschule - 400 Bänke, 800 Stühle sowie 32 Lehrerpulte und Tafeln - wurden auf den Seeweg geschickt und in Kenia an insgesamt sieben Schulen verteilt.

Gersthofen geht kommunale Klimapartnerschaft ein

Weitere Feuerwehrautos und Schutzfahrzeuge sind seither ebenfalls nach Kenia gebracht worden. Das jüngste gemeinsame Projekt ist eine kommunale Klimapartnerschaft zwischen Gersthofen und Baringo County. Bei diesem Modellprojekt werden Projekte für die Trinkwasserversorgung, Solarprojekte sowie der Schul(aus)bau in Zusammenarbeit mit Berufsschulen vor Ort umgesetzt. In Verbindung mit der Onlineplattform hub4afrika.bayern soll dies nicht zuletzt Entwicklungsmöglichkeiten für die von Arbeitslosigkeit geprägte Jugend Kenias bieten sowie wichtige Schritte zu einer nachhaltigeren Lebensweise ermöglichen.

Lesen Sie dazu auch

Dieses Engagement fiel auch in höchsten Regierungskreisen auf. So wurden Klaus Schwenk und Michael Wörle bei einem ihrer jüngsten Kenia-Besuche vom neuen kenianischen Präsidenten Dr. William Ruto im State House in Nairobi empfangen. Das gilt auch für Deutschland: Die kenianische Delegation, die derzeit in Gersthofen zu Gast ist, ist nicht die erste, die in München zu Treffen mit Spitzenpolitikern und Ministern der Freien Wähler eingeladen wurde. Michael Wörle wurde jetzt zum Deutsch-Kenianischen Business-Forum in Berlin eingeladen. Mit dabei war auch Klaus Schwenk, 1. Vorsitzender von ProKapsogo, und Dr. William Samoei Ruto, Präsident der Republik von Kenia.

Daneben gabs Besuche bei Wirtschafts- und Ausbildungsvertretungen in Bayern oder bei den Wertachkliniken. Denn nicht nur der afrikanische Staat soll profitieren, sondern auch Deutschland. Demzufolge war eines der Themen Kenia als "der" Wachstumsmarkt für bayerische Unternehmen in Zentral- und Ostafrika. Ein Festabend am Freitag, 31. März, beim Strasser in Gersthofen soll das Programm abrunden. Hier wird es eine deutsch-kenianische Talkrunde mit Vertretern aus Politik und Wirtschaft geben. Moderiert wird das Gespräch von Roman Röll, bekannt aus der Abendschau des BR.