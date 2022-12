Gersthofen

Die Vereine sind Gersthofen auch im neuen Jahr lieb und teuer

Zahlreiche Zuschauer fanden 2019 die Aufführungen von "Der Brandner Kaspar und das ewige Leben" auf dem Rathausplatz Gersthofen. 2023 soll die Erfolgsproduktion an anderer Stelle wiederholt werden.

Plus In mehr als 120 Vereinen engagieren sich die Menschen in Gersthofen. Diese Aktivitäten sollen auch im kommenden Jahr wieder kräftig unterstützt werden.

Ob der größte Sportverein im Landkreis oder der älteste noch aktive Luftsportverein der Welt – in Gersthofen engagieren sich zahlreiche Menschen in ihrer Freizeit. Auch im kommenden Jahr will die Stadt diese Aktivitäten ihrer Bürgerinnen und Bürger unterstützen. Der Kulturausschuss beschloss Zuschüsse für zahlreiche Vorhaben, welche die Vereine im kommenden Jahr planen. Und auch der Verein lebendige Innenstadt Gersthofen hat wieder etwas vor.

