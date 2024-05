Ermittlungen zum Wohnungsbrand in Gersthofen laufen noch

In der ausgebrannten Wohnung in Gersthofen ermittelt die Polizei die Ursache des Feuers. Erste Vermutungen wurden bisher nicht endgültig bestätigt.

Auch zwei Tage nach dem Brand in Gersthofen sind die Spuren der Flammen an der Häuserfassade noch deutlich zu sehen. Schwarze Rußflecken färben die Wand an der ausgebrannten Wohnung. Am Samstagabend war an der Ecke Mendelsohnstraße/Brucknerstraße ein Feuer ausgebrochen. Etwa 45 Feuerwehrleute waren im Einsatz und löschten den Brand von innen und außen. Nun sind neue Informationen zum Gesundheitszustand der Bewohnerin bekannt.

Frau erleidet Rauchgasvergiftung bei Feuer in Gersthofen

Laut Polizeibericht wurden vier Personen bei dem Brand leicht verletzt. Die Frau, die in der Wohnung lebte, konnte sich am Samstagabend rechtzeitig in Sicherheit bringen. Wie die Beamten mitteilen, erlitt sie eine leichte Rauchgasvergiftung. Dem Feuerwehrmann, der während des Einsatzes über leichte Kreislaufbeschwerden klagte, geht es laut Kreisbrandrat Christian Kannler wieder gut. "Die große Hitze und die Belastung waren am Samstag etwas zu viel für ihn", sagt Kannler.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Nachdem die Flammen lichterloh aus der Wohung schlagen, rückt die Feuerwehr mit der Drehleiter an. Video: Oliver Reiser

Ursache für den Wohnungsbrand in Gersthofen noch unklar

Die Brandursache ist bisher noch unklar. Es wird vermutet, dass das Feuer beim Nachfüllen eines Feuerzeuges ausgebrochen ist. Die Ermittlungen hierzu laufen aktuell noch. Ersten Schätzungen der Polizei zufolge bewege sich der entstandene Schaden im niedrigen sechsstelligen Bereich.