Fußgänger zerkratzt Auto nach Streit in Gersthofen

Als ein Fußgänger bei Rot über eine Straße läuft, kommt es in Gersthofen beinahe zu einem Unfall. Der kann zwar verhindert werden, die Situation eskaliert trotzdem.

Ein Streit zwischen einer Autofahrerin und einem Fußgänger ist am Montagvormittag in Gersthofen eskaliert. Wie die Polizei berichtet, lief der unbekannte Fußgänger im Bereich der Donauwörther Straße über die Straße – obwohl die Ampel auf Rot stand. Die 57-jährige Autofahrerin habe an der Einmündung zur Kirchstraße stark abbremsen müssen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, berichten die Beamten. Dann kam es zum Streit.

Polizei bittet um Hinweise

Worum es dabei ging, ist dem Bericht der Polizei nicht zu entnehmen. Fest steht, dass am Ende rund 5000 Euro Sachschaden stehen. Die seien entstanden, weil der Unbekannte die rechte Seite des Autos der 57-Jährigen mutwillig zerkratzte, berichten die Beamten. Danach flüchtete der Unbekannte. Nun sucht die Polizei Gersthofen nach Hinweisen. Sie beschreibt den Flüchtigen so: ca. 185 cm groß, ca. 35 Jahre alt, kurze Haare, unrasiert. Er trug eine Brille und war er mit einem Pulli und einer dunklen Lederjacke bekleidet. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323-1810 erbeten. (kinp)