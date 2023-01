Gedenksteine für Nazi-Opfer gesäubert

Gersthofer Initiative und Schüler erinnern an Gedenktag an Opfer der Nazi-Diktatur

Zu einer Putzaktion an den in Gersthofen verlegten Stolpersteinen hatte die örtliche Stolpersteininitiative anlässlich des Tags des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus aufgerufen. Das Bild zeigt von links Gülüzar Starizin, Landtagskandidatin der SPD für den Landkreis Augsburg Süd, Janine Hendriks, SPD Gersthofen, Berthold Peter und Hubertus Freisinger, Sprecher von Gersthofen ist bunt, die dem Schmutz mit Wasser, Schwämmchen und Backpulver zu Leibe rückten. Da die Inschriften aus Messing stark nachdunkeln, ist eine solche Aktion mehrmals pro Jahr erforderlich. Auch an der Gersthofer Mittelschule fand eine Putzaktion statt. Die Steine von Namenspatronin Anna Pröll, geb. Nolan, und ihres Mannes Josef Pröll wurden von Schülerinnen und Schülern unserer Schule am 27. Januar geputzt, um ihnen ihren Glanz zurückzugeben und aktiv gegen das Vergessen zu wirken.