Gersthofen informiert im City-Center über die Zentrumspläne zum Grünen Herz

Plus Mehr Aufenthaltsqualität und bessere Geschäfte für den Einzelhandel erhofft sich Gersthofen vom geplanten "Grünen Herz". Ein "Cyber Point" soll ab Freitag Informationen geben.

Wie soll sich die Gersthofer Stadtmitte weiterentwickeln? In Zuge eines europaweiten Wettbewerbs wurde das Konzept eines „Grünen Herzens“ entwickelt. Dazu werden Rathausplatz und „Gersthofer Loch“ zusammengelegt und deutlich stärker begrünt als heute. Ein zentrales Element dieses Konzepts ist die Sperrung der Bahnhofstraße zwischen Schulstraße und Strasserkreuzung, um die Verbindung der beiden Flächen zu schaffen. Gegen letztere haben Gersthofer Bürgerinnen und Bürger Unterschriften gesammelt, sodass am Sonntag, 7. April, ein Bürgerentscheid über die Sperrung stattfindet.

Der Stadtrat setzt nun mehrheitlich mit einem Ratsbegehren entgegen: Die Bahnhofstraße soll in besonderen Situationen für den Durchgangsverkehr geöffnet werden können. Für Nahverkehrsbusse sowie Feuerwehr, Polizei, Rettungsfahrzeuge und den Anlieferverkehr soll die Zufahrt ohnehin möglich sein. Die Stadt will nun ihre Planungen und den Wochen bis zum Bürgerentscheid erneut vorstellen.