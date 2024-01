Gersthofer Rasenkonzerte bieten Wolfgang Ambros, Chris de Burgh und mehr

Mit Stars startet die Stadt Gersthofen in den August. Nun steht das Programm für die Rasenkonzerte fest. Warum Fans eines Stars nicht mir dem Kartenkauf zögern sollten.

Die Gäste der Rasenkonzerte 2024 in Gersthofen steht fest: Das Gelände der Naturfreunde westlich der Bahnlinie Augsburg -Donauwörth wird zur Bühne für eine Auswahl an berühmten Künstlern: Chris de Burgh, Pippo Pollina, Wolfgang Ambros und Eule findet den Beat werden vom 1. bis 4. August 2024 auf dem wohl schönsten Open-Air-Gelände der Region das Publikum begeistern.

Sie wurden jetzt noch engagiert: Austro-Pop-Ikone und -Mitbegründer Wolfgang Ambros kommt am Samstag, 3. August, nach Gersthofen. Mit im Gepäck: Wolfgang Ambros pur! Anlässlich seines 50. Bühnenjubiläums spielt er auf: Unplugged, akustisch, reduziert – ganz authentisch und immer mit einem direkten Draht zum Publikum.

Österreichisches und italienisches Flair bei den Rasenkonzerten in Gersthofen

Südländische Klänge: Ein weiterer Sommerabend im Grünen erwartet die Besucher der Rasenkonzerte bereits am Feitag, 2. August – mit italienischen Klängen des sizilianischen Cantautore Pippo Pollina, der in den letzten Jahren vor allem mit dem Projekt „Süden“ für Furore sorgte. Pollina und Ambros komplettieren das Programm der Rasenkonzerte-Saison 2024.

Der Sonntag bei den Rasenkonzerten steht traditionell im Zeichen von Kindern und Familie. Dieses Jahr wird Groß und Klein mit „Eule findet den Beat“ eine liebevoll gestaltete musikalische Inszenierung für die ganze Familie geboten. Musik-Neuling Eule entdeckt am Sonntag, 4. August, die vielfältige Welt der Musik und erkundet dabei die Grenzen zwischen Theater, Musik und Party.

Chris de Burgh spielt zum Auftakt der Gersthofer Rathauskonzerte 2024

Weltstar Chris de Burgh ist bereits seit November letzten Jahres angekündigt – zum Auftakt der Rasenkonzerte gibt er ein großes Open-Air-Konzert am Donnerstag, 1. August. Fans sollten nicht mehr lange zögern und sich Karten sichern. Denn zwei Drittel der Tickets für den Ausnahmemusiker aus Irland sind bereits vergriffen. „Die Rasenkonzerte werden dieses Jahr ganz besondere werden – nicht nur mit ihrem einzigartigen Ambiente mitten im Grünen, sondern auch mit diesen hochkarätigen internationalen Künstlern können sich die Besucher auf unvergleichliche Abende bei den Naturfreunden freuen“, Verspricht Kulturamtsleiter Uwe Wagner.



Wer den Weltstar aus Irland, den Liedermacher aus Sizilien, den kultigen Mundart-Pop-Star oder die musikalische Eule auf dem Pfad von Rolf Zuckowski im Sommer live erleben will, kann sich jetzt schon Karten sichern: Der Vorverkauf für die Rasenkonzerte 2024 läuft bereits! Tickets gibt es wie immer auf www.stadthalle-gersthofen.de bei der Tickethotline unter 0821/2491550 und im lokalen Kartenvorverkauf in der Stadtbibliothek Gersthofen, Bahnhofstraße 12.

