Großer Polizeieinsatz im Gersthofer Gewerbegebiet erregt Aufsehen

Wer am Donnerstagnachmittag bei Lidl einkaufte, staunte über ein großes Polizeiaufgebot vor einem Restaurant gegenüber. Offenbar handelte es sich um eine Drogenrazzia.

Mehrere Fahrzeuge von Kripo und Zoll sowie Spürhunde der Drogenfahndung kamen am Donnerstagnachmittag in dem Restaurant im Gewerbegebiet zum Einsatz. Wer bei Lidl gegenüber einkaufte, konnte das große Polizeiaufgebot sehen. Es standen mehrere Stunden bis zum Abend noch Einsatzkräfte vor dem Gebäude in der Senefelderstraße, drinnen wurde offenbar durchsucht. Informationen zu dem Einsatz wollte die Polizei am Donnerstag noch nicht herausgeben.

Lesen Sie dazu auch