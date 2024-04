Gersthofen

vor 17 Min.

Leitet der Bürgerentscheid das Ende des Gersthofer Bürgermeisters ein?

Plus Die Initiatoren des Bürgerentscheids über die Sperrung der Gersthofer Bahnhofstraße haben gewonnen. Doch das ist ihnen offenbar nicht genug.

Von Gerald Lindner

Ist der Gersthofer Bürgerentscheid der Anfang vom Ende Michael Wörles als Gersthofer Bürgermeister? Wenn es nach einigen der Initiatoren und ihren Unterstützern geht, dann ja. Hatte Initiator Bernd Mögele bis zuletzt vor der Abstimmung am Sonntag gegenüber unserer Redaktion betont, es ginge nur darum, dass die Sperrung der 80 Meter Bahnhofstraße zwischen Schulstraße und Strasserkreuzung extreme Verkehrsprobleme und Schleichwege nur auf die Wohngebiete verlagere und diese daher verhindert werden müsse, gehen Vertreter der Initiative nach dem deutlichen Sieg und damit dem Debakel für die Stadtmitteplanung deutlich weiter.

Hier zwei Beispiele: Seine Aussage: „Wer nicht einmal das notwendige Quorum für sein Anliegen erhalten hat, sollte sich ernsthaft fragen, ob er noch genügend Rückhalt in der Bevölkerung genießt und ob er nicht die daraus logischen Konsequenzen zieht“, so Mögele in Richtung des Bürgermeisters. Die Bürger lehnten seiner Auffassung nach „seine ideologisch motivierten Umbaumaßnahmen“ überwiegend ab. Mögele, der in der Gersthofer Stadtverwaltung arbeitet, ist in der Gersthofer Lokalpolitik durchaus bekannt. Bei der letzten Kommunalwahl stand er auf der Stadtrats-Kandidatenliste für die Freien Wähler, deren Mitglied er auch ist. Und er ist dort nach Angaben mehrerer Mitglieder im Ortsverband durchaus umstritten.

