Müder Autofahrer kracht in Leitplanke auf der B2

Ein Autofahrer fährt auf der B2 in die Mittelleitplanke. Die linke Fahrspur musste gesperrt werden.

Müdigkeit nimmt die Polizei Gersthofen als Grund für einen Unfall auf der B2 auf Höhe der Ausfahrt Gersthofen-Nord in Fahrtrichtung Augsburg an. Gegen 6.30 Uhr am Donnerstag, 3. August, kam ein 58-jähriger Autofahrer nach links von der Fahrbahn ab. Er krachte in die Mittelleitplanke, wodurch ein Gesamtschaden in Höhe von rund 5000 Euro entstand. Durch die Sperrung der linken Fahrspur staute sich der Verkehr auf der B 2 mehrere Kilometer zurück. (AZ)

Lesen Sie dazu auch