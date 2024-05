Gersthofen

12:00 Uhr

Nach Wohnungsbrand in Gersthofen: Das ist der beste Schutz vor Flammen

Um einen Brand wie hier in der Brucknerstraße in Gersthofen zu verhindern, sollten einige Hinweise befolgt werden.

Plus Einfache Tipps können helfen, das Feuerrisiko im eigenen Heim zu senken. Und es gibt neue Erkenntnisse zur Brandursache in Gersthofen.

Von Jonathan Lübbers

Der Brand in einer Wohnung in Gersthofen hat viele Menschen in Aufruhr versetzt, vor allem bei Nachbarn, die die riesigen Flammen am Balkon sahen, sitzt der Schreck noch. Doch wie kann man sich und sein Hab und Gut vor einem Feuer schützen? Kreisbrandrat Christian Kannler gibt wertvolle Tipps.

Technischer Defekt löste wohl den Brand in Gersthofen aus

Meterhoch stiegen die Rauchschwaden am Samstagabend über dem Mehrfamilienhaus in der Brucknerstraße empor. 45 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um die Flammen in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss zu löschen. Bereits kurz nach dem Einsatz wurden erste Vermutungen darüber angestellt, wie das Feuer ausbrechen konnte. So soll der Brand beim Nachfüllen eines Feuerzeugs entstanden sein, hieß es zunächst. Diese Vermutung wurde revidiert. Wie das Polizeipräsidium Schwaben Nord auf Nachfrage mitteilt, habe nach aktuellem Ermittlungsstand ein technischer Defekt an einem Einrichtungsgegenstand zu dem Feuer geführt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen