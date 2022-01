Neuer Schaden: Doch kein Ende der Wasserchlorung in Gersthofen

Plus Seit Oktober 2019 wird in Gersthofen das Wasser gechlort. Ab März wollte die Stadt die Chlorung beenden. Doch es gibt neue Gründe, warum daraus wohl nichts wird.

Die Gersthoferinnen und Gersthofer müssen nun schon seit Oktober 2019 mit dem Umstand leben, dass ihr Leitungswasser gechlort wird. Grund dafür waren coliforme Keime, welche bei Wasserproben festgestellt worden waren. Eine Ursache für die Verschmutzung des Wassers konnte nicht gefunden werden - der Chemieeinsatz zog sich immer weiter hin. Im März sollte die Chlorungsphase beendet werden, hieß es noch im Dezember. Doch daraus wird wohl wieder nichts werden.