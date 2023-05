Gersthofen

17:30 Uhr

Sexuelle Belästigung in Gersthofen: Fremder Mann bedrängt Frau im Auto

Plus Als eine 19-Jährige ausparken möchte, setzt sich plötzlich ein Betrunkener auf den Beifahrersitz. Er küsst ihre Hand und bedrängt sie. Nun wurde der Mann verurteilt.

Von Philipp Kinne

Unvermittelt steigt ein fremder Mann in das Auto einer 19-Jährigen. Er versucht sie zu umarmen, küsst immer wieder ihre Hand und bedrängt die junge Frau. "Es war eklig", sagt sie vor Gericht. Der 49-Jährige muss sich vor dem Augsburger Amtsgericht wegen sexueller Belästigung und Nötigung verantworten - auch, wenn sein Verteidiger im Verhalten des Angeklagten keine sexuelle Belästigung erkennen möchte. Die Richterin sieht das völlig anders.

Angeklagter bedrängt junge Frau in ihrem Auto

Der Vorfall ereignete sich an einem Tag im vergangenen Juli. Die 19-Jährige war bei ihrem Freund in Gersthofen und machte sich auf den Weg zum Auto. Als sie rückwärts ausparken wollte, öffnete der 49-Jährige die Beifahrertür und setzte sich in den Wagen. "Ich wusste nicht, was ich tun sollte", sagte die Frau vor Gericht sichtbar ergriffen. Sie habe klargemacht, dass der Fremde sofort aussteigen solle, doch der weigerte sich. Zunächst habe der Fremde ihr Komplimente gemacht und gefragt, ob er ein Foto von ihr machen könne. "Dann hat er angefangen mich anzufassen", schilderte das Opfer. Der 49-Jährige habe versucht sie zu umarmen und mehrfach ihre Hand geküsst. Die 19-Jährige wehrte sich, drückte den nach Alkohol riechenden Mann von sich. Erst als sie damit drohte, die Polizei zu rufen, stieg der Angeklagte aus dem Auto - und flüchtete.

