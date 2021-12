So sehen die Fraktionen den Gersthofer Haushalt 2022

Plus Traditionsgemäß hat der Gersthofer Stadtrat in einer Jahresabschlusssitzung den Haushalt 2022 verabschiedet. Dazu hatten die Fraktionssprecher einige Anmerkungen.

Klimaschutz, Schulsanierungen, neue Stadtmitte: Dies sind drei der Schwerpunkte, welche der Gersthofer Haushalt 2022 setzt. Mit 24:4 Stímmen wurde er vom Stadtrat verabschiedet. So bewerteten die Sprecher der Fraktionen und Gruppierungen das Zahlenwerk.