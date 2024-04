Gersthofen

So soll das neue Jugendzentrum in Gersthofen aussehen

Das neue Jugendzentrum in Gersthofen in der Schubertstraße wird eine Holzfassade bekommen und zweigeschossig sein.

Plus Das Jugendzentrum in Gersthofen in der Donauwörther Straße ist in die Jahre gekommen. Die Jugendlichen in der Stadt dürfen sich auf ein modernes Gebäude freuen.

Von Regine Kahl

Die Jugendlichen in Gersthofen bekommen einen neuen Treffpunkt: Die Stadt plant einen Neubau an der Schubertstraße im Schulzentrum. Das beauftragte Architekturbüro stellte im Stadtrat die Pläne vor, wie das Gebäude aussehen soll und welche Räume darin Platz finden werden.

Die Stadt hatte den Architekten ein paar Vorgaben bei einem Wettbewerb gemacht. Ziele waren unter anderem nachhaltiges Bauen und der Einsatz erneuerbarer Energien. Insgesamt hat Gersthofen sieben Architekturbüros angefragt, einen Entwurf abzugeben. Stadtbaumeister Markus Naß berichtete, dass die eingereichten Entwürfe der Architekten von einer Jury begutachtet wurden, und zwar anonym. Umso größer sei die Freude gewesen, als sich herausstellte, dass das ortsansässige Büro Haas aus Hirblingen die meisten in der Jury mit seinen Ideen für den Neubau überzeugen konnte. Dem Gremium, das die Vorschläge begutachtet hat, gehörten auch Jugendliche an.

