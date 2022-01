TSV Gersthofen Vandalismus

Der Platzwart des TSV Gersthofen kann seinen Ärger nur schwer in Worte fassen. "Das Sportgelände ist eine so schöne Anlage und trotzdem gibt es fast jeden Tag neue Schäden", sagt Pedrag Stanic. Seit sieben Monate kümmert er sich nun bereits um die Sauberkeit auf und neben den Plätzen, doch mittlerweile hat das Ausmaß der Zerstörungen solche Dimensionen angenommen, dass er die Reparaturen nicht mehr in Eigenregie durchführen kann. Jüngste Beispiel für den Vandalismus ist das durchgeflexte Auffangitter aus Metall, das hinter den Toren am Laubenweg steht. Die Summe der gesamten Sachschäden schätzt Stanic auf mehreren 10.000 Euro. Die Polizei will den Vandalismus beim TSV nun mit verstärkten Kontrollen begegnen.

Beim Gang über die Sportplätze wird die Liste der Schäden immer länger. Stanic zählt auf: "Regelmäßig werden die Sitze auf den Tribünen mit Ketchup oder anderen Substanzen beschmiert, Abfallkörbe werden abgerissen oder die Deckel aufgehoben, jeden Tag liegen zehn, zwanzig leere Flaschen und Dosen auf dem Spielfeld und auf dem Kunstrasenplatz wurde ein Feuer angezündet." Bewegungsmelder mit LED-Leuchten hat Stanic mittlerweile montiert, um die Randalierer abzuschrecken. Doch ohne Erfolg. "Die werden einfach wieder abgerissen und mitgenommen", sagt er. Auch die Videoüberwachung zeige keinerlei Erfolg. Im Gegenteil.

"Die Toiletten hinter den Tribünen habe ich jetzt absperren müssen", erklärt der Platzwart. Zu massiv seien die Verschmutzungen und Schäden in den sanitären Anlagen gewesen. "Die Klos wurden mutwillig verstopft, teilweise wurde die Notdurft sogar einfach auf dem Boden verrichtet." Die Plexiglasabdeckung hinter einer Trainerbank weist große Löcher auf, Tore wurden umgeschmissen und auch die Netze haben die Unbekannten mehrfach aus der Verankerung gerissen. "Einfach nur hirnlos", bezeichnet Stanic die Täter, die allerdings zurzeit auch leichtes Spiel haben. Denn: Aufgrund einer Anordnung der Stadt soll das Gelände bis 22 Uhr frei zugänglich bleiben.

"Diese Vereinbarung haben wir mit der Stadt getroffen, da wir in Stadtbergen keinen Bolzplatz mehr haben und die Jugend seit Corona eh nichts mehr zu lachen hat", sagt Manfred Lamprecht, der Präsident des TSV. Jetzt dem Vandalismus durch Absperren der Einlässe einen Riegel vorzuschieben", hält er daher für den falschen Weg. "Es sind ja nicht die Jugendlichen, die mit den Fußballschuhen in der Hand in ihrer Freizeit auf den Platz kommen, sondern Idioten", findet er deutliche Worte