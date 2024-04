Verschiedene Aussagen zu einer Nötigung auf der B2

Die Polizei Gersthofen sucht Zeugen für die Klärung eines Vorfalls am Ostersonntag auf der B2 auf Höhe Gersthofen.

Offene Fragen gibt es zu einem Vorfall am Ostersonntag auf der B2. Wie die Polizei Gersthofen mitteilt, kam es gegen 14.20 Uhr in Fahrtrichtung Donauwörth im Bereich von Gersthofen zu einer Nötigung zwischen dem Fahrer eines schwarzen Opel Corsa mit Augsburger Zulassung und dem Fahrer eines blauen Lynk & Co mit Münchner Zulassung. Da die beiden Männer unterschiedliche Angaben machen, werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei Gersthofen unter Telefon 0821/323-1810 zu melden. (kar)