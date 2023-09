Von Franz von Suppé bis zu Filmmusik aus „Herr der Ringe“ beim Galakonzert

In einer intensiven Probenphase hat sich das ASM-Bezirksjugendorchester wieder auf sein Galakonzert vorbereitet. Am Samstag sind sie in Gersthofen zu erleben.

Seine Musikerinnen und Musiker stammen aus dem gesamten Landkreis. Im vergangenen Jahr feierte das Bezirksjugendorchester des Bezirks XV Augsburg im Allgäu-Schwäbischen Musikbund (ASM) seinen zehnten Geburtstag mit einem glanzvollen Galakonzert. Für die große Musikveranstaltung im elften Jahr dieses Ensebles am Samstag, 9. September, ab 19 Uhr in der Stadthalle Gersthofen, haben die Musikerinnen und Musiker bei einer Projektwoche im Bruder-Klaus-Heim in Violau wieder intensiv geprobt und an dem vielseitigen Programm gefeilt.

„Waren es im vergangenen Jahr noch 88, treten in diesem Jahr sogar insgesamt 106 Musiker auf“, zeigt sich ASM-Bezirkspräsidentin Angela Ehinger seit erfreut über das Interesse an dem musikalischen Großprojekt. Dies sei eine beachtliche Erfolgsgeschichte, denn der ursprüngliche Projektstart war im Jahr 2012 mit 34 Musizierenden. Bis auf eine coronabedingte Pause im Jahr 2020 fanden jährlich Probewochen und Aufführungen des Jugendorchesters statt.

Musikerinnen und Musiker aus 25 Orchestern spielen in Gersthofen

Die Jungen und Mädchen, die alle in 25 ASM-Blasorchestern in Augsburg Stadt und Land spielen, investieren fünf Tage ihrer Ferienzeit in die Probenarbeit für das große Konzert. Schließlich gibt es heuer auch einen besonderen Anlass zu feiern: „Der ASM-Bezirk XV wurde vor 70 Jahren gegründet“, sagt Angela Ehinger. Sie selbst engagiert sich seit 30 Jahren im Bezirksvorstand und ist seit mittlerweile 19 Jahren dessen Präsidentin.

In den ersten eineinhalb Tagen ab Montag dieser Woche gab’s Registerproben für das Bezirksjugendorchester, das diesmal aus 68 Instrumentalisten besteht, unter Leitung erfahrener Dozenten. Das Bezirksnachwuchsorchester mit 38 Nachwuchsmusikern kam am Mittwoch dazu. Am Donnerstag probten dann bei Orchester auch in gemeinsamer Gesamtbesetzung. Für die Stimmproben kann sich der musikalische Gesamtleiter Philipp Kufner auf eine sehr erfahrene und qualifizierte Dozentengruppe stützen. So starten die Proben des gesamten Orchesterapparats, in welchen die einzelnen Stimmen „zusammengebaut“ werden und sich auch aufeinander einhören und -spielen, auf gutem Niveau. Während jedes Durchgangs und jeder Probe unterbricht der Dirigent allerdings mehrfach und gibt den Mädchen und Jungen Tipps, wie das Zusammenspiel, aber auch die Intonation besser werden.

In der Gersthofer Stadthalle erklingt vielseitiges Programm beim Galakonzert

Nach fünf Tagen intensiver Arbeit präsentieren die beiden Orchester das Ergebnis ihrer Arbeit am Samstag, 9. September, ab 19 Uhr in der Stadthalle Gersthofen. Den Auftakt macht dabei das Bezirksnachwuchsorchester, unter anderem mit „A Festival Prelude“ (Alfred Reed/James Curnow) und Soundtrack-Highlights unter dem Motto „Guardians of the Galaxy“. Dann spielt das Bezirksjugendorchester die Ouvertüre Jubiloso (Frank Erickson) und den ersten Satz aus der 1. Symphonie „Herr der Ringe“ von Johan de Meij.

Nach der Pause vereinen sich beide Ensembles zu großen Stücken von der Ouvertüre zur Operette „Die schöne Galathée“ (Franz von Suppé/Baumann) bis zu „Robin Hood – König der Diebe“.

Der Eintritt zu dem Galakonzert ist frei. Spenden sind aber willkommen.