Gersthofen

vor 33 Min.

Warum die Historikerin Edith Raim die Nazizeit vor Ort erforscht

Die Historikerin Edith Raim aus Landsberg ist Privatdozentin an der Universität Augsburg.

Plus Ein Vorstoß sieht vor, Gersthofer Straßen, welche die Namen von Nazis tragen, umzubenennen. Warum die Historikerin Edith Raim solche lokale Aktionen für wichtig hält.

Von Gerald Lindner

Sie erforscht seit Jahrzehnten, wie die Lage in Gemeinden und Städten während der Nazizeit vor Ort war. Die Landsberger Historikerin Edith Raim arbeitet bis heute an der Aufarbeitung der Geschichte im Raum Landsberg. Im Interview mit unserer Redaktion erläutert sie, warum das damalige Verhalten der "kleinen Leute" so wichtig ist für ein aktuelles lebendiges Bild dieser Zeit. Das ist aber noch nicht alles.

