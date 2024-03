Landkreis Augsburg

vor 3 Min.

Warum es weiterhin keine sichere Zugauskunft geben wird

Die Bauarbeiten zwischen Gersthofen und Meitingen an der Bahnstrecke sind beendet. Doch verspätete Züge wird es immer wieder geben.

Plus Eine Baustelle im Bahnhof Gersthofen ist beendet. Doch verspätete Bahnverbindungen und teilweise keine Infos darüber wird es auch in Zukunft geben.

Von Jana Tallevi

Bahnkunden auf der Strecke von Augsburg über Meitingen nach Donauwörth können aufatmen: Auf diesem Streckenabschnitt sind die monatelangen Bauarbeiten am vergangenen Wochenende mit Gleisaustauscharbeiten im Bahnhof Gersthofen zu Ende gegangen. Seit dem vergangenen Sommer hatte DB InfraGO AG, die für die Schieneninfrastruktur zuständig ist, zunächst zwischen Westendorf und Meitingen, dann im Bahnhof Meitingen und jetzt schließlich weiter nördlich von Donauwörth an der Strecke gearbeitet. Also alles gut jetzt? Wohl nicht. Auch weiterhin müssen Bahnkunden mit Verspätungen rechnen. Besonders ärgerlich: Ein wirklich zuverlässiges Auskunftsportal gibt es nicht.

Genervt ist Bahnkundin Vanessa Fendt, die beruflich auf der Bahnstrecke zwischen Meitingen und Augsburg-Oberhausen pendelt. Sie ärgert sich, dass der Zug, der sie werktags mit Abfahrt um 16.54 Uhr in Oberhausen nach Hause bringen soll, immer wieder zu spät oder überhaupt nicht kommt – und sie darüber nicht einmal zuverlässige Informationen bekommt. Der Pressesprecher von Go-Ahead, Winfried Karg, nennt die Gründe für die Verspätungen der vergangenen Tage und dafür, warum es nicht immer möglich ist, die Bahnkunden zu informieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen