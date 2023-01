Warum Gersthofen trotz Wohnungsnot eine Wohnanlage ablehnt

Plus Wohnungen sind in Gersthofen sehr knapp. Dennoch hat der Bauausschuss Pläne für eine große Wohnanlage abgelehnt. Das hat mehrere Gründe.

Schon seit Jahren wird an der Magdeburger Straße im Norden Gersthofens Wohnbebauung geplant. Bereits 2018 wurde dort eine Wohnanlage mit 66 Appartements und Tiefgarage genehmigt. Weil aber weder mit Bauarbeiten begonnen, noch eine Verlängerung beantragt worden ist, ist die Geltungszeit der Genehmigung abgelaufen. Jetzt wurde ein neuer Bauantrag beim Landratsamt Augsburg eingereicht. Dieser sieht deutlich mehr Wohnungen vor. Der Gersthofer Bauausschuss konnte sich allerdings mit wichtigen Planungsdetails nicht anfreunden und lehnte das Vorhaben einstimmig ab.