Autofahrerin nach Unfall in Gessertshausen leicht verletzt

Ein 72-Jähriger kommt mit seinem Auto in Gessertshausen auf die Gegenfahrbahn und kracht gegen den Wagen einer 43-Jährigen. Die wird beim Unfall leicht verletzt.

Eine 43-Jährige ist nach einem Unfall in Gessertshausen leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, geriet der 72-jährige Fahrer eines Mercedes am Dienstag gegen 14.30 aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn. In der Gessertshauser Hauptstraße, auf Höhe des Edeka-Parkplatzes, kam es deshalb zu einem Unfall. Der Wagen des Mannes krachte gegen den Opel der 43-Jährigen.

Unfall in Gessertshausen: Schaden im fünfstelligen Bereich

Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Opel um 90 Grad, so die Polizei An beiden Fahrzeugen öffneten sich die Airbags. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 72-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 10.000 Euro, schätzt die Polizei. (kinp)