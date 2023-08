Falsch eingeordnet: Zusammenstoß in Gessertshausen

An der Abzweigung Richtung Oberschönenfeld sind sich ein Laster und ein Auto in die Quere gekommen.

Mit Sachschaden ist ein Unfall in Gessertshausen abgegangen. Laut Polizei hat sich der Zusammenstoß am Donnerstag um 7.30 Uhr ereignet. Ein 32-jähriger Fahrer eines Lasters wollte von der Hauptstraße in Gessertshausen in Richtung Fischach abbiegen. An der Einmündung in die Oberschönenfelder Straße hatte er sich jedoch falsch eingeordnet und wechselte kurzfristig den Fahrstreifen. Dabei übersah er laut Polizei den Wagen eines 48-jährigen Mannes, der sich bereits neben dem Laster eingeordnet hatte. Die beiden Fahrzeuge streiften sich. Es entstand am Auto ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. (kar)