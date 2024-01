Fußgängerin wird in Gessertshausen von Auto angefahren

Eine 61-Jährige ist nach einem Unfall in Gessertshausen leicht verletzt. Laut Polizei wurde sie am Sonntag von einem Auto angefahren.

Eine 61-Jährige erlitt bei einem Unfall in Gessertshausen lecihte Verletzungen am Hinterkopf. Wie die Polizei berichtet, überquerte die Frau am Sonntag gegen 12.45 Uhr die Oberschönefelder Straße. Die 61-Jährige ging bei Grünlicht an einer Ampel über die Straße. Dort wurde sie offenbar von einer 44-Jährigen Autofahrerin übersehen. Das Auto erfasste die Fußgängerin, die dadurch stürzte und sich leicht verletzte. Nach einer örtlichen ambulanten Behandlung durch den Rettungsdienst konnte die Fußgängerin selbständig den Heimweg antreten. Am Auto entstand ein leichter Lackschaden, den die Polizei auf etwa 300 Euro schätzt. (kinp)