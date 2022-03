Gessertshauser Verein sammelt mit Musik für die Mithu-Kenia-Kids

Der Verein sammelt Spenden für die Entwicklung eines Dorfs in Afrika. Endlich gab es nun wieder ein Konzert. Diesmal standen jedoch weniger Musiker auf der Bühne.

"Ich hätte nie gedacht, dass das Konzert so ein großer Erfolg wird", freute sich die Gründerin des Vereins "Mithu-Kenia-Kids", Lea Neu angesichts der begeisterten Zuhörerinnen und Zuhörer und nicht zuletzt darüber, dass damit auch wieder Geld in die durch Corona arg gebeutelte Kasse gespült wurde. Die gebürtige Kenianerin ist längst in Gessertshausen heimisch geworden. Darüber, dass sie sich hier wohlfühlt und es ihr gut geht, hat sie aber nie ihre Landsleute in Mithu vergessen, die dringend Unterstützung benötigen. Und daran arbeitet Lea Neu.

Mit ihrem Verein macht sie es mittels Patenschaften und Spenden möglich, die Armut in ihrem Heimatdorf etwas abzufedern und Kindern den Schulbesuch zu ermöglichen und sogar Unterstützung für ein Studium zu geben. Aber auch hier machte Corona einen dicken Strich durch die Rechnung, die Armut dort hat sich weiter verstärkt und auch die Vereinskasse wurde angesichts fehlender Einnahmen aus verschiedenen Events immer leerer. "Wir wissen kaum weiter, wenn ich euch aber so sehe, habe ich wieder Hoffnung", freute sich Lea Neu angesichts des großen Interesses an dem Benefizkonzert in der Schwarzachhalle, das eigentlich anlässlich des zehnjährigen Vereinsbestehens bereits im vergangenen Jahr hätte stattfinden sollen.

Die Big Band aus Neusäß konnte noch nicht wieder dabei sein

Jetzt aber konnte das Konzert endlich stattfinden, wenn auch wieder mit Abstrichen. Denn die bekannte Big Band der Musikschule Neusäß mit 30 Musikerinnen und Musikern, konnte nicht mit coronagerechtem Abstand auf der Bühne der Schwarzachhalle untergebracht werden. Doch Lea Neu hatte Glück und fand in dem Künstler Joao Donatana und seinem Sohn Matthias einen exzellenten Ersatz. Mit der bekannten a-cappella-Gruppe Cash'n'Go hatte sie zudem ein weiteres Zugpferd an der Hand. "Wir sind keine Big Band, sondern nur eine 'small' Band", scherzte der Afrikaner Joao. Im Duo mit seinem Sohn wolle er aber sein Bestes geben. Und so brachten die beiden Afrika in bester Manier in die Schwarzachhalle, und begeisterten mit den Botschaften in ihren Liedern, die Joao in berührender Weise zunächst auf Deutsch vermittelte.

Vor vielen Jahren gründete die gebürtige Kenianerin Lea Neu aus Gessertshausen den Verein Mithu-Kenia-Kids und unterstützt damit hilfsbedürftige Kinder in ihrem Heimatdorf, ermöglicht ihnen den Schul- und Universitätsbesuch. Foto: Jutta Kaiser-Wiatrek (Archivbild)

Musikalisch erzählten sie von dem großen Begriff Liebe, wie es sich anfühlt, wenn das Herz gebrochen ist oder vom Bulemba-Baum, um den man sich in seinem Dorf schart, wenn es gilt Streit zu schlichten oder eine Lösung zu finden. Ganz andere Töne, nämlich a cappella, schlugen Cash-n-go nach der Pause an. Frisch und frech präsentierten sie ein breit gefächertes Repertoire an Songs verschiedener Musikrichtungen. Sie brillierten mit Songs der Beatles, Bee Gees, Udo Jürgens, Max Raabe oder aus dem Musical Hair und nahmen sich dabei mit Klamauk im besten Sinne gerne gegenseitig auf den Arm.

Lieblingssongs funktionieren auch a cappella

Die lockere und familiäre Atmosphäre, die ihre Arbeit prägt, stellten sie insbesondere bei einem Medley aus Lieblingssongs ihrer Jugend vor. Eine Premiere, wie sie erklärten und auch ein Highlight ihrer Vorstellung. Mit "Moonlight Shadow", "Hopelessly devoted to you", "Mach mir doch kein Knutschfleck" oder "Raumschiff Enterprise" begeisterten sie das Publikum mit vielen, lange nicht gehörten Songs. Mit einer Parodie auf den Film "Saturday Night Fever" und den bekannten Songs der Bee Gees "Night Fever" und "Staying Alive" und "How deep ist your Love" entließen sie ihr Publikum schließlich in die Nacht.

Alle Protagonisten traten an diesem Abend nicht nur ohne Gage auf, sie spendeten zudem je verkaufter CD einen Betrag von fünf Euro an den Mithu-Kenia-Kids e.V.