Mittagessen für Kinder wird in Gessertshausen etwas teurer

Während Ustersbach weiterhin die Personalkosten bei der Verpflegung trägt, arbeitet Gessertshausen kostendeckend. Was das für die Eltern bedeutet.

Vieles wird teurer, auch das Mittagessen für die Kinder in Gessertshausen, die in Kita und Schule betreut werden. Das hat der Gemeinderat auf seiner letzten Sitzung einstimmig beschlossen. Grund dafür sind die gestiegenen Energie- und Lohnkosten, die der Caterer an die Gemeinde und damit an die Eltern weitergeben wird.

Für Krippenkinder steigen die Kosten in Gessertshausen pro Essen ab 1. Januar um 10 Cent auf 3,35 Euro, für Kindergarten- und Hortkinder um 20 Cent auf 3,90 Euro. Mit dieser Entscheidung bleibt es gleichzeitig bei der bisherigen Regelung, dass die Kosten fürs Mittagessen in Gessertshausen ohne Zuschuss der Gemeinde komplett von den Familien selbst übernommen werden müssen. Anders hatte der Gemeinderat in Ustersbach im Herbst votiert und sich weiterhin für die Übernahme der Personalkosten ausgesprochen. Dadurch konnten die Beiträge für die Eltern dort deutlich niedriger gehalten werden. Zum Vergleich: Fünf Essen pro Woche kosten in Ustersbach für die Eltern von Krippenkindern 39,50 Euro, von Kindergartenkindern 52,50 Euro und von Hort-Kindern 65 Euro im Monat, was einem Preis für jede einzelne Mahlzeit von rund 1,80 Euro pro Krippenkind, 2,40 Euro pro Kindergartenkind und 3 Euro pro Hort-Kind entspricht.

Preise sind in beiden Gemeinden etwa gleich

Auch Kutzenhausen hatte zum neuen Betreuungsjahr die Preise für das Mittagessen im Herbst angehoben. Dort zahlen Eltern 2,80 Euro für die Mahlzeiten ihrer Krippenkinder und 4,50 Euro für Kindergarten- und Schulkinder. Das Preisniveau ist damit ähnlich hoch wie in Gessertshausen, nur anders gewichtet. Zum Vergleich: Für ein Krippen- und ein Kindergarten- oder Schulkind fallen in Kutzenhausen 7,30 Euro für beide Mahlzeiten an, in Gessertshausen 7,25 Euro. Die andere Kostenverteilung ist laut Bürgermeister Jürgen Mögele vom Caterer, der auch die Kinder in den Diedorfer Betreuungen versorgt, für Gessertshausen so vorgegeben.

