Museumsfest in Oberschönenfeld zieht tausende von Feiernden an

Tausende Besucherinnen und Besucher besuchten das Museumsfest in Oberschönenfeld. Unter ihnen waren auch zahlreiche bekannte Persönlichkeiten.

Tausende Besucherinnen und Besucher freuten sich über das hervorragende Wetter zum Museumsfest in Oberschönenfeld am Sonntag. Unter ihnen waren auch der Europaabgeordnete und langjährige Chef der CSU in Schwaben, Markus Ferber, Kreisheimatpflegerin Claudia Ried, Landrat und Bezirkstagspräsident Martin Sailer, Bruno Egge und Ferdinand Reithmeyer vom Förderverein Oberschönenfeld und Äbtissin Gertrud Pesch.

Neben Musik und Gastronomie standen die Türen der Kirche, des Museums und der Schwäbischen Galerie offen, Führungen wiesen auf Besonderes hin. Auch der Brotladen war geöffnet und nicht zuletzt konnten Familien auch einmal selbst ausprobieren, was das Geheimnis des berühmten Sauerteigbrots aus Oberschönenfeld ist. (AZ)