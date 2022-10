Gessertshausen

Reifenstecher beschädigen in Gessertshausen einen VW-Bus

Reifenstecher haben in Gessertshausen zugeschlagen.

Alle vier Reifen an einem VW-Bus werden in Gessertshausen zerstochen. Der Wagen stand einen Tag lang "Am Sportplatz".

Reifenstecher haben in Gessertshausen zugeschlagen und bei einem blauen VW-T4 an allen vier Rädern die Luft abgelassen. Die Täter nutzten laut Polizei offenbar ein Messer. Passiert ist die Tat irgendwann zwischen Montag, 14.30 Uhr, und Dienstag, 7.45 Uhr. Der Wagen stand in diesem Zeitraum "Am Sportplatz". Der Sachschaden beläuft sich auf 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 entgegen. (thia)

