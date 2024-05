Hainhofen

Und Clara sagte: Hallo, Herr Bundespräsident!

Clara aus Neusäß ist auf dem Cover mit dem Bundespräsidenten Clara Lange ist stolz, dass sie den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier in Berlin auf Schloss Bellevue besuchen unter interviewen durfte. Das Interview ist im Magazin Dein SPIEGEL und Clara ist mit Bruno und dem Bundespräsidenten auf dem Cover. Ihre Ehrenurkunde der Bundesjugendspiele hat er ebenfalls unterschrieben und eine Tasse bekam sie auch noch geschenkt. Was für ein Erlebnis!

Plus Eine 13-jährige aus Hainhofen macht für ein Kinder-Nachrichtenmagazin ein Interview mit Frank-Walter Steinmeier. Wie es dazu kam und wie der Termin verlief.

Von Diana Zapf-Deniz

Wie schafft man es mit 13 Jahren, eine Einladung beim Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier nach Schloss Bellevue in Berlin zu bekommen? Clara Lange aus Hainhofen bei Neusäß ist dies gelungen. Bei einem Besuch bei ihr Zuhause erzählt sie unserer Redaktion von ihrem Abenteuer.

Clara geht in die siebte Klasse des Gymnasiums bei St. Stephan in Augsburg, liebt Ballett und, eher ungewöhnlich, Politik. Nun ja, vielleicht doch nicht ganz so ungewöhnlich. Denn bei ihr daheim wird viel über das politische Geschehen diskutiert. Kein Wunder: Ihre Mutter, Mirjam Lange, hat Politikwissenschaften studiert. Das Kinder-Nachrichten-Magazin „Dein SPIEGEL“ liest Clara gerne und entdeckte, dass sie sich als Kinderreporter bewerben kann. Mit Erfolg: „Meine Mutter bekam von der Redaktion eine E-Mail, dass ich einen Termin beim Bundespräsidenten habe“, erzählt sie noch immer wie aus dem Häuschen. „Ich dachte eigentlich, dass ich einen Sänger oder so ähnlich interviewe, wenn es klappt“, sagt sie lachend. „Ich dachte, ich habe mich verlesen und mich dann voll gefreut!“

