Hohe Lebensqualität in Aystetten trotz Klage über den Verkehr

Plus Im Heimat-Check für Aystetten gehen die Ergebnisse in den abgefragten Kategorien weit auseinander: Fünf Themen bekommen Top-Werte, es gibt aber auch Bereiche mit Luft nach oben.

In Aystetten läuft vieles gut, anderes wird kritisiert. Das zeigen Ergebnisse des Heimat-Checks. Insgesamt belegt Aystetten von 46 Gemeinden im Landkreis Augsburg Platz 32 mit einer Gesamtnote von 5,7 (Landkreisnote 5,9). Unzufrieden sind die Aystetter mit der Verkehrssituation, dem Freizeit- und Jugendangebot sowie dem Sicherheitsgefühl. Sehr gute Noten gibt es für die Lebensqualität, die Sauberkeit und interessanterweise auch für den ÖPNV, der sonst in vielen Gemeinden ähnlicher Größe stark kritisiert wurde.