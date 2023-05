Heretsried

Heretsried hat bald einen besseren Nahverkehr

Plus Die neue AktiVVo-Bus-Haltestelle kommt ans Heretsrieder Rathaus. Außerdem hat die Gemeinde den Haushalt für dieses Jahr verabschiedet.

Von Simone Kuchebaur

Besser als erwartet fällt das Jahresergebnis 2022 der Gemeinde Heretsried aus. Das teilte Kämmerer Günther Tauber von der Verwaltungsgemeinschaft Welden mit, als es jetzt in der Gemeinderatssitzung um den Haushalt ging. Grund hierfür seien unter anderem höhere Steuereinnahmen. Mit 185.000 Euro lag der Überschuss deutlich über der Mindestzuführung. Bei der Erläuterung der aktuellen Haushaltszahlen erklärte Tauber, dass die höheren Energiekosten auch an Heretsried nicht spurlos vorbeigegangen seien - so zum Beispiel bei der Abwasserbeseitigung.

Die Umlage an den Schulverband Emersacker steigt - bedingt durch höhere Schülerzahlen, höhere Personalkosten und Unterhaltskosten. Erwartet werden in diesem Jahr aber auch höhere Gewerbesteuereinnahmen. Auch bei den Schlüsselzuweisungen gibt es ein Plus. Auf der Ausgabenseite ist allerdings auch mehr Geld an den Landkreis zu überweisen - unter anderem wegen der Erhöhung des Hebesatzes.

