Heretsried

vor 34 Min.

Vorfahrt missachtet: Ein Autofahrer muss nach Unfall ins Krankenhaus

Eine junge Autofahrerin hat am Donnerstag in Heretsried die Vorfahrt eines anderen Wagens missachtet. So kam es zu einem Unfall mit einem Verletzten.

Eine 18-Jährige war am Donnerstag um 13.10 Uhr mit ihrem Auto in Heretsried unterwegs. Wie die Polizei weiter mitteilte, wollte sie von der Straße Am Kreut an der Einmündung zur Hauptstraße in diese einbiegen. Wegen eines parkenden Lkw war der 18-Jährigen die Sicht nach rechts behindert. Sie übersah den von rechts kommenden Pkw eines 57-Jährigen. Beide Autos prallen zusammen. Dabei stieß der Wagen des Mannes noch gegen einen Gartenzaun. Der 57-Jährige wurde beim Unfall leicht verletzt und zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 5400 Euro. (corh)

Themen folgen